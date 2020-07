La terrible sortie médiatique de Lionel Messi enflamme Barcelone, le sacre du Real Madrid fait les gros titres

En Angleterre aussi il y avait du foot jeudi soir. Et notamment deux matchs importants dans la course à la Ligue des Champions. Leicester a battu Sheffield 2 buts à 0 mais ce qui fait la Une, c’est la victoire de Manchester United. Les Red Devils se sont également imposés, sur le même score. Comme lors de la dernière journée, ils ont été sauvés par leur duo en forme devant : Marcus Rashford et Anthony Martial. C’est l’international anglais qui fait la couverture des tabloïds, comme avec le Daily Mirror. Rashford est également sur la Une du Daily Star. Selon le journal, MU peut dire merci à la VAR, car un but a été refusé à Jordan Ayew, pour un hors-jeu très difficile à apercevoir. Enfin, le numéro 10 de Manchester est également à l’honneur sur les pages du Daily Telegraph. Pour le quotidien anglais, c’était un «Marcus magique», tout simplement.