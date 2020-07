Le Garde des sceaux rencontre le Sytjust lundi prochain

Le ministre de la Justice va finalement recevoir le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust). Une rencontre prévue lundi prochain à 17 h. Ces travailleurs de la Justice sont en grève depuis cinq semaines pour demander le respect des accords signés en 2018 avec le gouvernement.

Le rapprochement entre les deux parties a été facilité par la présidente du Haut conseil du dialogue social. « Nous sommes en dissuasions depuis lundi, date à laquelle j’ai reçu les membres du bureau. A la suite de cette audience, nous avons mené des actions auprès du ministre de la Justice et après ces différents entretiens, non seulement il m’a marqué sa disponibilité mais en plus de cela, il a fixé l’audience pour le lundi à 17 h », a précisé la présidente du Haut conseil du dialogue social, sur Rfm.

A en croire Innocence Ntap Ndiaye, l’objectif c’est de mettre ensemble les parties prenantes dans un premier temps.

« Connaissant un peu le dossier, il s’agit dans un premier temps d’abord de mettre ensemble les parties, ensuite il y a l’appréciation du ministre pour la conduite des travaux. Nous allons trouver ensemble le moyen de discuter puisqu’il s’agit d’un protocole, de texte qu’il faudra absolument revisiter ».