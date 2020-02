LA DOUANE SAISIT 114 MILLIONS DE FCFA EN FAUX BILLETS

La Brigade mobile numéro 2 de la subdivision des Douanes de Dakar-extérieur a réussi un grand coup. Cette fois-ci, ce n’est pas une saisie de cocaïne mais plutôt de faux billets. Les soldats de l’économie ont saisi le dimanche 3 février 2020, 1900 billets de banque noirs en coupures de 100 dollars. Ce qui représente une contre-valeur de 114 millions de francs CFA.

Selon le bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des douanes, la saisie a été effectuée suite à un renseignement portant sur un homme suspecté d’être en possession de fausses monnaies avec intention de faire une livraison ou une transaction dans les alentours de l’hôpital Youssou Mbergane Diop de Rufisque. Interpellé et interrogé, le suspect présente son sac aux agents des douanes. Le mis en cause a été ainsi conduit au siège de la Brigade pour l’interrogatoire complémentaire avant d’être mis à la disposition du parquet du tribunal de grande instance de Dakar.