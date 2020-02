Immigration clandestine : Des hommes d’affaires sénégalais ont gagné 165 millions Fcfa en 3 mois

Le trafic d’êtres humains explose. Ce business entretenu par des hommes d’affaires sénégalais a rapporté 165 millions Fcfa en trois mois seulement.

Chaque migrant payait 1 500 000 Fcfa. Ces chiffres de la police sénégalaise ont été publiés par Enactafrica et repris par Les Échos.

Les villes côtières comme Saint-Louis, Joal, Mbour et certains villages de pêcheurs (Thiaroye, Guet Ndar…) sont les principaux points de départ vers l’Europe.

Les revenus générés par le trafic illicite de migrants dans le monde sont estimés à 150 millions de dollars par an, soit plus de 89 milliards Fcfa, selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.