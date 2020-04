La « Casamançaise » appuie les communes de Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, Oussouye et Bignona

La SODECA société d’embouteillage Casamançaise qui produit et distribue l’eau minérale naturelle « la Casamançaise » a décidé d’appuyer les communes de la région Sud dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Elle a ainsi procédé à une remise de dons,

le jeudi 23 avril à Oussouye et Ziguinchor, le vendredi 24 à Bignona, et le samedi 25 à Sédhiou et Kolda. Les dotations destinées aux Comités départementaux de gestion des épidémies ont été réceptionnées par les préfets des département de Oussouye et de Ziguinchor, et pour Bignona par le maire. A Sédhiou et Kolda, elles ont été remises aux présidents des comités de gestion des épidémies. Des dotations réparties comme suit : de l’eau, de gels Hydroalcooliques, des dispositifs de lavage des mains, des savons liquides, de l’eau de Javel, les thermoflash, des gants en latex, des spray antibactériens.