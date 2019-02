Kristoff St. John : L’acteur des Feux de l’Amour retrouvé mort à 52 ans

Si, pour l’heure, les causes du décès ne sont pas formellement établies – la piste criminelle est toutefois d’ores et déjà écartée -, TMZ rappelle le passé délicat de Kristoff St. John. En 2017, le comédien avait tenté de mettre fin à ses jours, trois ans après le suicide de son fils Julian, âgé de 24 ans et qui souffrait de schizophrénie. La star des Feux de l’amour, tourmentée par cette mort, avait alors envoyé des photos de lui avec une arme sur la tempe à une ex-compagne. Cette dernière avait rapidement alerté la police et les secours, qui étaient arrivés à temps.

Julian était l’un des deux enfants nés du mariage de Kristoff St. John avec Mia. Unis de 1991 à 1995, ils étaient également les parents d’une fille prénommée Paris. Kristoff St. John avait ensuite épousé llana Nadal, avec laquelle il a eu une autre fille, Lola. Ils ont divorcé en 2007.

Fiancé depuis cinq mois Enclin à de graves troubles psychologiques, Kristoff St. John avait retrouvé une once de bonheur auprès du jeune mannequin russe Kseniya Mikhaleva. Le 31 août 2018, il lui avait demandé sa main avec un énorme diamant que la jeune femme n’avait pas manqué d’exposer sur Instagram.

Après l’annonce de la mort de son fiancé, Kseniya Mikhaleva a réagi sur ce même réseau social : « Comment ceci est arrivé ? Comment ? Pourquoi es-tu parti si tôt ? En me laissant seule… Je n’arrive pas à y croire. Tu étais tout pour moi… Tu étais un père aimant, un homme aimant. Nous devions faire plein de choses dans le futur…«