Kounkané : l’abattage d’un caïlcédrat centenaire a créé la polémique

A Kounkané, dans le département de Vélingara (sud), des dizaines de caïlcédrats incarnant un charme écologique qui, depuis l’époque coloniale, berce les férus de la nature. Il y a quelques jours de cela, l’abattage d’un parmi eux a créé une polémique à travers un panel sur les réseaux sociaux, a constaté le correspond de Kewoulo.

Les arbres, c’est un sujet sensible. Surtout en ce moment où on parle de réchauffement climatique à l’échelle planétaire. C’est pourquoi, depuis quelques jours, des habitants de la commune de Kounkané ont fustigé le fait que l’un des caïlcédrats les plus anciens de la ville soit subitement coupé sans pour autant savoir réellement les véritables raisons de cet abatage.

« Je viens d’assister à la coupure des caïlcédrats aux alentours de l’ancien terrain de Kounkané et j’ai alerté le maire et le sous-préfet qui ont subitement demandé d’arrêter. Après une longue discussion avec eux, il a été décidé d’élaguer certaines branches pour la sécurité des populations et surtout conserver ces arbres qui sont des patrimoines historiques de la localité », peut-on lire sur la page Facebook de Karim Fofana, un jeune très actif dans le développement communautaire de sa localité.

Son étonnement est d’autant plus grand qu’il n’a pas manqué de prendre des images qu’il a postées dans le Net en vue d’informer le plus vite que possible l’opinion nationale et internationale ce état de fait.

Par le biais de ce poste, l’affaire s’est mise en enfler sur les réseaux sociaux et a suscité un débat passionnant entre les cadres et intellectuels de la commune de Kounkané, réunis au sein d’un panel dénommé « développons Kounkané ».

Dans ce groupe WhatsApp composé de kounkanois du pays et de la diaspora, le débat été ouvert et les gens ont commenté librement les faits selon leur compréhension.

« J’ai le cœur meurtri quand j’ai vu l’abattage de ce grand arbre centenaire, symbole historique du patrimoine de Kounkané. Je n’arrive pas à comprendre une telle décision », a déploré Ousmane Diao, chercheur et diplômé en Géographie, membre fondateur dudit panel « développons Kounkané ».

Ce fut un débat d’idées où certains vont jusqu’à accuser les autorités compétentes dans ce domaine de vouloir tout simplement détruire le patrimoine de la commune.

Il a fallu que Karim Fofana, l’acteur principal de cette information apporte quelques précisions sur le déroulement des faits à travers un message audio pour que les esprits se calment.

Selon lui, il ne s’agissait pas d’abattre les caïlcédrats mais d’élaguer certaines branches. Malheureusement l’individu qui était chargé de faire ce travail n’avait pas bien compris ce qu’on lui avait ordonné de faire au juste. D’ailleurs quand j’ai appelé le maire, ce dernier m’a dit de ne pas comprendre que quelqu’un puisse faire un tel acte sans son aval. C’est à la suite de ce malentendu que cet arbre a été abattu.

Toutefois, en plus de la protection de ces arbres centenaires restants, il urge que la jeunesse de Kounkané pensent déjà à des programmes de reboisement en vue d’aménager des espaces verts comme cela se fait dans plusieurs villes du pays.