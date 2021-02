Kolda : Toujours pas de nouvelles de l’enseignant porté disparu depuis six jours

Camarades, enseignants, populations, élus locaux, forces de sécurité, tous s’activent à retrouver cet enseignant de l’école élémentaire du village de Saré Moussayel dans la commune rurale de Badion département de Médina Yoro Foula. Toute cette contrée de la région de Kolda est plongée dans la tristesse et le désarroi. Du côté de l’inspection de l’éducation et de la formation (Ief), on ne sait plus à quel saint se vouer.