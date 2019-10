Khalifa Sall : « Je poursuit mon engagement politique… »

Le leader de Taxawou Senegal, Khalifa Ababacar Sall, a réitéré son engagement à poursuivre son ambition politique et à se mettre au service de la Nation, lors d’une conférence de presse ce lundi à Dakar devant un parterre de militant.

« Je poursuis mon engagement politique avec vous mes chers camarades, avec toutes celles et ceux qui partagent des valeurs de liberté, de progrès de justice et de solidarité et en étant ouvert aux apports fécondants de toutes les forces vive de la Nation », lance l’ex-maire de Dakar.

« Une grande Nation comme la nôtre ne peut se construire qu’à travers de grandes dynamiques autour des femmes, des hommes et des valeurs. Nous devons être ces femmes et ces hommes et incarner ces valeurs pour tracer un chemin d’espoir pour les millions de Sénégalais qui s’impatientent et s’angoissent »; a-t-il ajouté.

L’ex-maire de Dakar dit parler d’un avenir qui puise ses balises dans les valeurs de la Nation et qui poursuit la finalité d’un Etat qui tient sa promesse pour tous ses citoyens. Mais aussi de l’avenir qui se construit dans la paix, avec notre volonté commune et avec des énergies plurielles et positives.

A l’en croire, cet avenir ne serait pas partagé sans des réponses pertinentes à notre questionnement collectif sur notre vivre ensemble mis à mal depuis quelques années. Vivre ensemble, selon M. Sall, ce n’est pas seulement la coexistence des communautés, c’est la communion entre des femmes et des hommes ayant le même sentiment d’appartenance à une Nation ouverte à toutes les fraternités, partageant les mêmes valeurs et unis par un destin commun.