Kène Ndoye, malade et oubliée de la République et du Ministre des Sports depuis 11 Ans

Matar Ba est un ministre des Sports spécial qui oublie de rendre la monnaie de la reconnaissance aux sportifs qui ont brillamment défendu les couleurs du Sénégal. Bon nombre de sportifs qui ont mouillé le maillot sont dans le désarroi le plus total. Kène Ndoye dont la seule évocation du nom rappelle les heures glorieuses de l’athlétisme sénégalais.

Parmi le riche palmarès de Kène, on peut retenir une médaille en bronze au Mondial en salle de 2003 avec un saut de 14,72 m et un record de 15 m au triple saut et 6,64 m à la longueur. Sur le plan continental, la sauteuse a remporté environ 18 médailles et deux aux Jeux islamiques. Elle fut Lion d’Or en 2003 et en 2004. Kène Ndoye est rongée depuis quelques années dans une maladie qui a complètement détruit sa vie.

Elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde qui a réduit et déformé ses mains notamment la main gauche qu’elle ne parvient plus à utiliser. Kène Ndoye n’avait pas les moyens de se soigner correctement. Elle gère toute seule sa maladie depuis 11 ans. « Après toutes ces années de sacrifices, mon pays n’a rien fait pour moi, même pas un toit pour y vivre avec mes enfants. Est-ce normal ? » demande-t-elle. Ce qui est aberrant c’est que l’ancienne athlète de très haut niveau court derrière le ministère des Sports pour des primes impayées.

Les démarches faites par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, Jean Gomis, auprès du ministère des Sports, n’ont rien donné jusqu’ici. Le seul geste retenu par Kène Ndoye, c’est une modique somme de 500.000 FRS que lui avait offerte le ministre des Sports Matar Ba en présence de Ahmed Aidara de la SEN TV. En attendant, Kène Ndoye se réfugie sous la protection d’Allah.

Le Témoin