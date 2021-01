Kébémer: Un Commandant de la gendarmerie se déguise en femme pour arrêter un dealer

Le Commandant de la Brigade de la gendarmerie de Kébémer, une ville située au nord-ouest du Sénégal, s’est déguisé en femme pour piéger un dealer et le mettre aux arrêts, d’après les informations du journal L’Observateur.

Travaillant en parfaite intelligence avec des hommes de l’ombre, les pandores de Kébémer, qui ont reçu des informations faisant état d’un vaste réseau de trafiquant de chance indien sans l’enceinte d’une ancienne gare ferroviaire, ont décidé d’y voir plus clair.

Ainsi, après avoir procédé à l’arrestation de deux individus en train d’écouler cette marchandise prohibée, les gendarmes, qui étaient aux trousses d’un autre dealer, sont revenus dans cette localité, trois jours plus tard. Pour mieux ferrer, leur cible, le Commandant Badji a attendu la tombée de la nuit pour se déguiser en femme.

Habillé dans un pantalon jean déchiré sur une veste à rayures, une perruque couvrant la tête, le pandore, qui a repéré le dealer qui discutait avec un homme dans la pénombre, marchait tranquillement vers eux.

Ne se doutant de rien, ces derniers, prenant le Commandant pour une femme très sexy. Arrivé à leur hauteur, il bondit comme un tigre sur le dealer qui se débattait de toutes ses forces et réussit à prendre la fuite.

Au cours de la course-poursuite, le trafiquant est tombé par terre avant de jeter un sachet contenant 7 cornets de chanvre indien. Il a été mis aux arrêts et conduit dans les locaux de la gendarmerie. Jugé jeudi au Tribunal de grande instance de Louga, il a été déclaré coupable du délit de tentative d’offre et cession de chanvre indien et condamné à 2 ans ferme.