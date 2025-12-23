Incendie au CICES: Voici ce qu’il faut savoir sur le feu qui s’est déclaré au pavillon vert

Un incendie s’est déclaré au Pavillon Vert du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), affectant dix stands en pleine tenue de la Foire internationale de Dakar (FIDAK). L’incident a provoqué d’importants dégâts matériels, mais heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Dans une publication sur sa page Facebook, le Directeur général du CICES a tenu à rassurer l’opinion publique et les acteurs concernés. Il a précisé que sa priorité, dès les premières heures de l’incident, était de se rendre auprès des exposants sinistrés pour leur témoigner sa solidarité et sa compassion. Le responsable a également salué l’efficacité et la rapidité d’intervention des sapeurs-pompiers, qui ont permis de circonscrire le feu et d’éviter un bilan plus lourd. « Le plus important demeure qu’aucune perte en vie humaine n’est à déplorer », a-t-il insisté.

Parallèlement, un expert a été mandaté afin de déterminer les causes exactes de l’incendie. En attendant les conclusions de cette expertise, les autorités du CICES assurent que la FIDAK se poursuit normalement. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place pour garantir la protection des exposants et des visiteurs, témoignant d’une mobilisation collective et d’une vigilance accrue face à tout nouveau risque.