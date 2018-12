Kaaris, invité par Booba à régler leurs comptes sur un ring, a répondu à son rival dans une vidéo postée sur Instagram. Cyril Hanouna pourrait être l’organisateur de la rencontre.

Booba et Kaaris mettront-ils un point final à leur (interminable) querelle sur un ring de boxe? Condamnés en octobre pour une bagarre à l’aéroport d’Orly, les deux rappeurs pourraient bien en venir une nouvelle fois au main. C’est du moins ce qu’a proposé Booba à Kaaris mardi, jour de Noël. -Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Je suis sûr qu’on peut remplir Bercy les doigts dans le nez-, a lancé Booba sur Instagram, qui s’est dit -très sérieux- et voit dans cette proposition un moyen -d’enterrer la hache de guerre-. Son rival n’a pas tardé à lui répondre. Dans une vidéo postée sur Instagram, Kaaris a assuré être plus que partant. -J’accepte, je suis chaud. Ca va être mes règles: normalement mes règles, c’est qu’il y’en a pas. MMA. Avec ou sans arbitre, je sais pas encore. Tous les coups seront permis-, a-t-il lâché, réitérant sa motivation en Story.

En avril à Nanterre?

Si cette passe d’armes sur les réseaux sociaux ne manque pas de faire réagir les fans des deux artistes (on ne compte plus les mèmes et fausses affiches de rencontre déjà publiés), on ignore encore si elle aura réellement lieu. Rappelons que la dernière bagarre de Booba (42 ans) et Kaaris (38 ans), le 1er août dernier, leur avait valu 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende chacun. Pourtant sur son compte Twitter, Cyril Hanouna a confirmé ce match, et même révélé que ce dernier se déroulerait en avril à la U Arena (désormais nommée Paris La Défense Arena). Contactée par 20 Minutes, la salle en question a de son côté confirmé qu’il ne s’agit que -d’une simple rumeur-. Pour l’instant? Toujours sur son compte Instagram, Booba a indiqué dans la soirée de mercredi que plus de détails sur ce match arriveraient bientôt.