Décidément, le Burkina Faso ne porte pas chance à Eudoxie Yao. Après l’annulation par la police Burkinabè le jeudi 08 septembre 2016 de son spectacle « la guerre des fesses’’, Eudoxie Yao vient encore une fois d’avoir de gros ennuis, soit deux ans plus tard, au pays des Hommes intègres. « La go bobaraba » a perdu près de 2 millions F CFA.

L’histoire est difficile à expliquée tant la concernée ne maîtrise pas les circonstances réelles dans lesquelles elle a pu perdre cette importante manne financière qui représente le butin de plusieurs jours de spectacle au Burkina Faso. « Mes loves, un grand malheur a frappé à ma porte ici au Burkina Faso. Vers 22h, on m’a volé près de 2 millions F CFA », apprend-elle sur sa page Facebook.

En tournée au pays de Roch Kaboré depuis plusieurs semaines, Eudoxie Yao qui profite de sa côte de popularité dans ce pays pour faire connaître sa nouvelle facette, la musique, a eu à économiser jusqu’à près de 2 millions F CFA. Une somme qui lui sera malheureusement dérobée par des quidams dont elle ne connaît pas encore l’identité. Les faits se sont produits en son absence.

« Aujourd’hui, je suis sortie manger à 18h avec mon manager du Burkina Faso en laissant mon argent dans ma chambre et quand je suis rentrée dans mon appartement vers 22h je me suis dirigée vers mon sac pour chercher une colle parce que mes faux ongles se sont décollés. À ma grande surprise, je trouve des cola et cauris etc… dans mon sac et je cherche mon portefeuille je constate que tout mon argent a disparu et en lieu et place je trouve des colas, cauris et de la poudre dans mon porte feuille », a-t-elle relaté depuis le Burkina Faso.

Eudoxie Yao dit avoir encore du mal à s’expliquer vraiment ce vol puisqu’à l’en croire, c’est seulement elle qui avait les clés de sa chambre. « Je ne comprends rien. J’appelle le manager pour qu’il arrive immédiatement et je descends voir le gardien et il me dit que vers 19h quelqu’un est rentré chez moi avec un sachet noir. Le propriétaire me dit que personne n’a le double de la clé. Si donc personne n’a le double de la clé, comment se fait-il que le gardien me dise que quelqu’un est venu ouvrir ma porte à 19h? Est-ce que le gardien dit la vérité ? », s’est-elle interrogée sans toutefois préciser qu’elle ira déposer une plainte à la police.

Abattue par cette perte, Eudoxie Yao dit avoir le moral bas. Tellement, elle a « trop souffert pour avoir mon argent. J’ai veillé des jours entiers, fait des prestations dans des villages loin de Ouaga où il n’y a même pas le courant. J’ai fait plus de 9h de route pour aller chanter dans des endroits difficiles d’accès et c’est là j’ai compris que c’était pas facile d’avoir de l’argent ».