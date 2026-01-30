Justice : Ousmane Sonko reçoit le Bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu ce matin le Bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son président, Cheikh Ba. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue engagé par le Gouvernement avec les acteurs clés du service public de la Justice, dans un contexte marqué par de fortes attentes en matière de réformes institutionnelles et de performance judiciaire.

Au cours des échanges, qualifiés de « riches et constructifs », plusieurs questions d’intérêt national ont été abordées, avec un accent particulier sur l’amélioration du fonctionnement du service public de la Justice. Les discussions ont porté notamment sur les défis structurels du secteur, les conditions d’exercice des magistrats, ainsi que les leviers à activer pour renforcer l’efficacité et la crédibilité de l’institution judiciaire.

À l’issue de l’audience, le chef du Gouvernement a tenu à réaffirmer la volonté des autorités de placer la Justice au cœur des priorités de l’action publique. « J’ai reçu, ce matin, le Bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son Président Cheikh Ba », a déclaré Ousmane Sonko, soulignant l’importance du dialogue avec les professionnels du droit.

Le Premier ministre a insisté sur la portée des échanges, en mettant en avant les enjeux stratégiques abordés lors de la rencontre. « Nos échanges, riches et constructifs, ont porté sur des questions d’intérêt national, notamment l’amélioration du service public de la Justice », a-t-il précisé.

Dans un contexte où la réforme de la Justice figure parmi les engagements majeurs des nouvelles autorités, Ousmane Sonko a réaffirmé la détermination de l’Exécutif à impulser des changements profonds et durables. « Je réaffirme l’engagement et la détermination du Gouvernement à œuvrer pour la modernisation de la Justice et le renforcement des conditions de travail des acteurs judiciaires », a-t-il déclaré.