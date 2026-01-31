Sénégal : l’ANACIM interdit les vols de drones de loisir et privés sur tout le territoire national

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé, à travers une note circulaire signée par son Directeur général Dr Diaga Basse, l’interdiction des vols de drones à des fins de loisir ou privées sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision fait suite à un incident survenu lors de la parade de l’équipe nationale de football le 20 janvier 2026, impliquant un drone utilisé pour une couverture médiatique. Selon l’ANACIM, cette mesure est également motivée par les impératifs de sécurité liés aux préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 et à la multiplication des incidents impliquant des drones amateurs.

Dans sa note circulaire, le Directeur général rappelle que « conformément à l’arrêté ministériel numéro 07212 du 29 avril 2014, les vols de drones équipés de caméra sont interdits sur l’étendue du territoire national sauf autorisation expresse des autorités compétentes ».

L’ANACIM précise par ailleurs que les professionnels du secteur ne sont pas exemptés de cette réglementation. « Les opérateurs de drones professionnels ne peuvent exploiter qu’après l’obtention d’une autorisation de l’ANACIM », souligne le communiqué.

L’agence met également en garde contre toute violation de ces dispositions. « Toute infraction aux dispositions réglementaires applicables est passible de sanctions prévues par le décret numéro 2025-1750 du 24 octobre 2025 sur les pénalités aéronautiques », indique la note circulaire.

Cette mesure concerne aussi bien les médias que les particuliers et les opérateurs de drones. La note a été adressée à « tout média » et à « tout opérateur de drones », avec copie au ministère des Transports terrestres et aériens, à l’état-major de l’Armée de l’air, à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale.

À travers cette décision, l’ANACIM entend renforcer la sécurité aérienne et prévenir tout risque lié à l’utilisation non encadrée des drones, dans un contexte marqué par l’organisation prochaine d’événements internationaux majeurs au Sénégal.