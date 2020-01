Justice: L’IAAF réclame plus de 16 milliards FCfa au clan Diack

C’est ce lundi 13 janvier 2020, à 13h 30, que Lamine Diack sera jugé au tribunal de Paris avec son fils et quatre acteurs présumés d’un système de corruption voué à protéger des athlètes russes dopés.

Selon « Libération », l’IAAF, rebaptisée World Athletics et présidée par Sebastian Coe, réclame 24,6 millions d’euros, soit plus de 16 milliards FCfa, à Diack père et Cie, sur un préjudice estimé à 41 millions d’euros, soit plus de 26 milliards Fcfa.

Lamine Diack est aussi jugé pour avoir permis à son fils de s’approprier d’importantes sommes dans les négociations avec les sponsors, en imposant ses sociétés comme intermédiaires, ou via des commissions exorbitantes.