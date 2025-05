Justice : Labonne nouvelle est tombée pour Tahirou Sarr

Sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie sur des deniers publics et abus de biens sociaux portant sur 25,3 milliards de francs CFA, Tahirou Sarr a introduit une nouvelle demande de liberté provisoire, mardi 13 mai. La requête de l’homme d’affaires s’appuie sur l’exécution de l’ordonnance de la Chambre d’accusation financière datée du 2 mai.

Celle-ci autorise l’inscription d’hypothèques sur trois propriétés du mis en cause situées à Rufisque et évaluées à 20,6 milliards de francs CFA. «À cela s’ajoute un cautionnement en numéraire de 11 milliards de francs CFA, consigné à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Soit un total de 31,9 milliards, censés couvrir ´l’intégralité du manque intégral’», additionne L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 19 mai.

Pour bétonner sa demande, signale le journal, l’avocat de Tahirou Sarr, Me Seydou Diagne, a sollicité et obtenu de l’administrateur du Greffe de la Cour suprême une attestation de non enrôlement d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre d’accusation financière, prouvant que «ni le parquet ni l’Agent judiciaire de l’État n’ont attaqué cette ordonnance dans les délais».