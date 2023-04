Juan Branco, l’avocat français de Sonko revient à la charge : « l’Etat français a dépêchée une délégation chez Macky, peu avant le procès… »

«J’apprends qu’une délégation de l’Elysée et du quai d’Orsay avait été dépêchée en urgence au palais présidentiel il y a cinq jours, dans la suite immédiate de ma désignation et dans la perspective du procès. La France prétendra-t-elle n’avoir joué aucun rôle dans cette pantalonnade et mon arrestation?», questionne-t-il.

La robe noire fustige aussi le silence des dirigeants de son pays devant son arrestation au Sénégal, suivie de son expulsion, jeudi dernier : «Pourquoi se tait-elle au sujet de l’arrestation et l’expulsion de l’un de ses ressortissants, auxiliaire de justice, dans l’exercice de ses fonctions ? Pourquoi a-t-elle envoyé un sorcier blanc dans l’autre camp ? Pourquoi ce changement soudain de chambre de jugement ?», demande-t-il.

iGFM