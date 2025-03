 JOJ Dakar 2026 : Un milliard de F CFA pour une preparation optimale des athlètes

À moins de deux ans des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Sénégal intensifie ses efforts pour garantir le succès de cet événement historique, le premier du genre sur le sol africain. Conscient des enjeux sportifs et organisationnels, l’État sénégalais a décidé de mobiliser des ressources conséquentes afin d’assurer une préparation optimale des jeunes athlètes qui défendront les couleurs nationales.

Lors d’une réunion stratégique tenue ce mardi avec les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations sportives, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé la mise à disposition d’un budget d’un milliard de francs CFA, exclusivement dédié à la préparation des athlètes engagés dans les JOJ 2026.

« Le gouvernement met tout en œuvre pour que nos jeunes athlètes soient dans les meilleures conditions de performance. Un budget d’un milliard de francs CFA a été mobilisé pour leur préparation, avec en complément des bourses d’élite destinées aux talents les plus prometteurs », a-t-elle déclaré.

Cette enveloppe vise à renforcer la compétitivité des jeunes sportifs sénégalais à travers des entraînements intensifs, un encadrement technique de haut niveau et des infrastructures adaptées. Conscient de la nécessité d’exposer les athlètes au plus haut niveau de compétition, le ministère des Sports a également mis en place des partenariats internationaux stratégiques. Ces accords permettront à plusieurs jeunes talents de bénéficier de stages d’entraînement à l’étranger, favorisant ainsi leur progression technique et mentale face aux exigences du sport de haut niveau.

Afin de garantir un suivi rigoureux des fonds alloués et d’optimiser leur impact, un plan d’action détaillé a été élaboré, accompagné de la mise en place d’une équipe de suivi dédiée. Des réunions mensuelles avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les services techniques du ministère des Sports, seront organisées afin d’évaluer l’avancement des préparatifs et d’apporter les ajustements nécessaires en temps réel.

Au-delà de l’enjeu sportif, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 représentent une opportunité unique pour le Sénégal de démontrer son expertise en matière d’organisation d’événements internationaux. Ce rendez-vous planétaire sera une vitrine pour le rayonnement du sport africain et une occasion exceptionnelle de promouvoir la jeunesse du continent sur la scène mondiale.

Le compte à rebours est lancé. Avec des investissements stratégiques et un engagement sans faille, le Sénégal met tout en œuvre pour faire de Dakar 2026 un événement inoubliable, synonyme d’excellence et d’innovation pour le sport africain.