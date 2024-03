Jeux Africains 2023 : Les Lionceaux crucifiés et battus en demi-finale par le Ghana

Dominés durant la partie, les hommes de Serigne Saliou Dia se sont inclinés en fin de match contres des Ghanéens poussés par leur public, et tombent ainsi en demi-finale des Jeux Africains (1-0).

Les Lionceaux U20 de Serigne Saliou Dia ne succéderont donc pas aux Lionceaux U23 du même Serigne Saliou Dia, derniers footballeurs sénégalais médaillés d’or aux Jeux Africains, en 2015. Leur rêve de titre a pris fin en demi-finale de l’édition 2023, après une défaite sur la plus petite des marges face au Ghana, pays organisateur (1-0). Un revers dans les ultimes minutes logique au regard de la physionomie de la rencontre.

Les partenaires de Serigne Fallou Diouf n’ont jamais su imposer leur propre rythme. Les Black Satellites ont d’emblée maîtrisé leur sujet et ont su se procurer quelques opportunités en début de rencontre, à l’image d’une volée d’un Jerry Afriyie (7e) qui a provoqué une sortie autoritaire de Prince Hally Gueye (9e). Souvent pris au dépourvu par la vitesse des Ghanéens, la défense sénégalaise se sauvait de justesse (15e, 33e, 39e).

Des Lionceaux sans étincelles

Rentrés aux vestiaires avec un score nul et vierge, heureusement, les Lionceaux sont revenus sans grande inspiration. Même s’il y avait du mieux dans les intentions et les initiatives, il manquait de conviction dans le geste, à l’image de cette grosse frappe d’Idrissa Gueye (51e) ou de cette tête de Youssoupha Sayang (59e). Il a fallu attendre la 72e et un coup-franc de Sayang pour voir Saeed Yakubu à l’œuvre dans ses cages.

La phase de domination sénégalaise qui s’en est suivie est restée stérile, alors qu’Abdul Sulemana faisait mal sur chaque accélération sur le côté gauche. Sauvés par une barre transversale de Mensah, qui avait parfaitement été servi par Sulemana (75e), les Lionceaux ont fini par craquer. Lancé, Jerry Afriyie parvient à centrer dans la boite, où Prince Hally Gueye repousse mais Ephson surgit pour pousser le ballon au fond des filets (1-0), 84e).

De quoi couper les jambes des Sénégalais. Car les efforts en fin de match sont restés vains… C’est donc désormais une certitude : il n’y aura pas de médaille d’or en football pour le Sénégal dans ces Jeux Africains, après notamment la défaite lundi des Lioncelles contre… le Ghana (3-1). Comme pour les filles de Mbayang Thiam contre l’Ouganda, les joueurs de Serigne Saliou Dia se battront pour le bonze, mardi contre le Congo.