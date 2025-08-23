Japon : Le Président Bassirou Diomaye Faye à la rencontre des entreprises sénégalaises à la TICAD Business Expo

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité ce vendredi le Pavillon Sénégal à la TICAD Business Expo & Conference. Coordonné par l’APIX SA, cet espace a présenté la Vision Sénégal 2050, la banque de projets stratégiques ainsi que les multiples opportunités d’investissement offertes par le pays.

Aux côtés de l’APIX, quatre entreprises sénégalaises innovantes ont mis en avant leur savoir-faire : Carrefour Médical dans le domaine de la santé, Technologies Services avec ses dispositifs médicaux, SODER spécialisée en ingénierie électrique et télécoms, et KAI NU DEM qui évolue dans les TIC et la logistique.

La présence présidentielle a donné un signal fort sur l’importance accordée à l’innovation et au partenariat public-privé, dans la perspective d’attirer davantage d’investissements pour soutenir la transformation économique du Sénégal.