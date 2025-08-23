Cybersécurité: Bougar Diouf placé en garde à vue

Le président de l’Union des panafricanistes sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a été placé en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon des informations reprises chez Seneweb. Son arrestation est intervenue ce vendredi, à l’issue de son audition.

Membre de la coalition Diomaye Président, Bougar Diouf devrait être déféré lundi prochain au parquet de Dakar. Sa convocation, sur instruction du procureur de la république, fait suite à ses déclarations polémiques portant sur le Premier ministre Ousmane Sonko et la situation en Casamance.