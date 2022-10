Les Sénégalais de la société civile ont fait a la presse ce jeudi pour annoncer une initiative contre le troisième mandat ” jamm a gën troisième mandat”. Les acteurs veulent porter un discours de paix.

“Nous invitons solennellement à ne pas présenter votre candidature à l’élection présidentielle de 2024, par respect pour la parole donnée et par respect pour l’interprétation claire et sans équivoque que vous n’avez cessé de donner de notre Constitution”, déclare le mouvement.

Lequel ajoute : ” vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le « troisième mandat » dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », verrou constitutionnel relatif à la limitation de la durée des mandats à deux“.

La charte et la dynamique de paix durable ont besoin d’acteurs dont la déférence au président de la République ne les empêche pas de dire et défendre la vérité. C’est la sincérité et la vérité profonde de ce discours qui résonnera positivement avec les Sénégalais et les acteurs politiques et non uniquement, la déférence à leur statut de représentants éminents d’organisations de la société civile ou religieuse. Les Sénégalais ont dépassé ce stade.

Le mouvement “Jamm Gén troisième mandat”, après avoir partagé cette analyse avec ses membres, décide de ne pas s’engager dans cette impasse et entend développer d’autres voies.