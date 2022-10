“Macky a envoyé des mercenaires pour me nuire” Malick Gackou

Le leader du Grand Parti qui s’exprimait, hier, lors de la Convention régionale de Dakar du parti affirme que depuis sa démission du gouvernement, beaucoup de bonnes volontés ont cherché à le faire revenir à l’Afp et à retravailler avec le président Macky Sall.

«Je leur ai toujours envoyé une fin de non-recevoir avec un refus net et tranché. La motivation de cela c’est que je ne partage pas la même vision dans la gestion des affaires publiques avec le Président Macky Sall», dit-il.

«Je tiens spécifiquement à préciser une fois pour toutes à tous ceux qui, dans la majorité ou dans l’opposition, nourrissent le vœu et fantasment tous les jours de me voir à côté du Président Macky Sall qu’ils peuvent prendre leur mal en patience. Cela n’arrivera jamais, je dis bien jamais», insiste le leader du Grand Parti. Malick Gakou soutient que c’est ce qui fonde son engagement et toute l’énergie qu’il mobilise avec l’appui de toutes les forces vives pour lui succéder. «Je crois, en toute modestie, être le bon choix», indique Malick Gakou.