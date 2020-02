Invitation d’Embalo et de Jomav au sommet de l’Union africaine : le PAIGC s’insurge et demande à l’Institution de « corriger son erreur »

Le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap vert s’est félicité de la visite effectuée en Guinée Bissau par un comité de suivi de la CEDEAO suite à la proclamations des résultats de la présidentielle.

Le PAIGC estime que cette visite et le communiqué qui l’a sanctionnée ont corrigé l’erreur de la mission d’Observation qui avait félicité le candidat déclaré élu par les résultats de la Commission nationale électorale.

Cependant, le PAIGC dont le candidat était en compétition avec celui du MADEM G15 au deuxième tour de la présidentielle, a fustigé l’attitude de l’Union africaine consistant à inviter Umaro Sissoco Embalo et José Mario Vaz au sommet des 09 et 10 février à Addis Abeba. « Pour le PAIGC, il est regrettable et inquiétant que l’UA, à laquelle le PAIGC a transmis un vaste et complet dossier à son représentant dans notre pays, qui n’a correctement informé la présidence de l’organisation de la grave erreur alors commise par la CEDEAO, conduisant à investir successivement, selon les instructions des forces contraintes aux intérêts supérieurs de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo et plus tard José Mario Vaz à représenter au grand forum africain qui se tiendra à Addis Abeba », s’insurge le parti au pouvoir.

Dans un communiqué produit par le secrétariat national ce 1er février, le PAIGC rappelle à l’Union africaine que « lors d’un des derniers sommets de la CEDEAO, cette organisation régionale avait décidé que tous les actes accomplis ou à accomplir par l’occupant actuel de la présidence de la République, devaient être avalisés par le Premier ministre de l’Executif actuel ».

Pour le PAIGC qui continue de contester les résultats du deuxième tour qui déclare vainqueur le Général Embalo, « le représentant légitime de la Guinée Bissau au 33e sommet de l’Union africaine devrait être le Premier ministre Aristides Gomes ou le président de l’Assemblée nationale, Cipriano Cassama ».

Par conséquent, le PAIGC invite l’Union africaine à « corriger son erreur ». Au cas contraire, il considérerait l’invitation d’Umaro Sissoco Embalo et de Jomav au 33e sommet de l’Union africaine comme une atteinte grave à la souveraineté nationale et une insulte au peuple bissau-guinéen.