Le responsable politique de Kolda s’est déployé loin de ses bases du Fouladou pour défendre son leader. Ce weekend, il était à Gossas aux cotés de Mohammed Boun Abdallah Dione qui était venu répondre au Saargal -cérémonie de remerciement- organisée par ses administrés. Au cœur du bassin arachidier, Mame Boye Diao a incité, l’ancien premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dione à prendre publiquement la parole et à dire aux populations les très nombreuses réalisations de Macky Sall.

Le dernier Premier ministre de Macky Sall était de sorti ce weekend. A Gossas, au cœur du Saloum, il était l’invité d’honneur des siens pour recevoir le prix décerné par les populations « en reconnaissance de l’énorme travail abattu aux cotés du président Macky Sall » par ce fils du terroir particulièrement efficace et paradoxalement aussi muet qu’une carpe dans cette mare aux caïmans qu’est la politique sénégalaise. Bien que proche parmi les plus fidèles collaborateurs du chef, « l’ami de toujours » du président Macky Sall est connu pour la rareté de ses sorties médiatiques au moment où le camp présidentiel fait face à une opposition de plus en plus radicale, soutenue par des mouvements citoyens dont des membres, s’ils n’ont pas encore décidé de militer ouvertement dans des partis traditionnels, flirtent avec leurs leaders et militants.

Combattu de toute part, fragilisé sur le plan social -à cause notamment de cette mesure impopulaire d’augmentation du prix de l’électricité-, essoufflé par la guéguerre de ses leaders, fragilisé par des soupçons de mal-gouvernance -la large diffusion des rapports d’audit qui ne milite pas en faveurs des autorités- le camp présidentiel se cherche un nouveau souffle. Une nouvelle attractivité. Un nouveau porte-parole dont la voix, à défaut de faire foi, est susceptible de faire l’unanimité, sur le fait que l’homme est un véridique, un effacé, un homme crédible et bien aimé par ce peuple qui ne parait avoir aucun contentieux à vouloir, demain, solder avec lui. Lorsque l’on a un profil pareil dans ses rangs et que l’on fait face aux tirs groupés des opposants, Mame Boye Diao est d’avis qu’il doit être utile et utilisable par la majorité pour rendre audible des messages qui ont du mal à arriver aux oreilles de l’opinion. « Mohamed, M. Le premier ministre, c’est à vous que je voudrais parler. Vous devez parler, le Sénégal attend de vous que vous preniez la parole, » a d’emblée déclaré le patron des impôts et domaines.

Alors qu’il a été invité à se prononcer sur le projet 5-3-5, Mame Boye Diao a préféré s’adresser à ce fedayin du président de la République pour l’inviter à prendre publiquement la parole. Si Mame Boye Diao fait cette sortie, c’est parce que « tout le monde sait, M. le Premier ministre, que dans (son) cœur il n’y a que Macky Sall, (qu’il ne vit) que pour lui. » Pour le responsable politique de Kolda, « le Sénégal a besoin de vous entendre. Vous vous faites autorité dans cette majorité présidentielle. Votre voix compte. il faut que vous parliez aux Sénégalais. Il faut que vous montriez aux jeunes que tout ce que fait le président de la République, c’est pour la génération de l’abondance. » Mame Boye Diao, il est temps que tous les proches du président sortent de leur mutisme se lancent dans la bataille de l’opinion et disent aux Sénégalais que le pays n’est pas mal géré. Que Macky Sall travaille pour ce pays.