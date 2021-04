Le gouvernement l’a appelé “indemnité de mission” ou « de déploiement. » Dans les rangs, à la police comme dans la gendarmerie, les hommes de tenue l’ont rebaptisé “la prime Adji Raby Sarr.” Et elle est arrivée dans les comptes bancaires de certains agents des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Parce que, au moment où ces lignes sont écrites par Kewoulo, certains policiers et gendarmes disent ne l’avoir pas encore perçu.

Désormais c’est clair, le gouvernement du Sénégal a décidé, à défaut d’avoir organisé ce tordu complot visant à compromettre l’opposant Ousmane Sonko, de faire sienne la suite à donner à l’affaire Adji Raby Sarr. Hier, après que le ministre des Forces Armées ait déclaré publiquement que “un procès aura lieu à Dakar” pour juger Ousmane Sonko sur les accusations de “viols répétés” et de “menaces de mort”, Kéwoulo a appris qu’une prime spéciale a été versée aux forces de défense et de sécurité. A en croire de nombreuses sources policières contactées par Kewoulo, “ce sont 30.000 F CFA qui leur ont été versés.” Moins catégoriques, d’autres sources ont avancé la somme de 60.000 F CFA.

Considérée par les chefs comme “une prime de déploiement“, “c’est une prime pour les agents qui ont été sur le terrain pendant les journées de manifestation“, dans les rangs, les hommes de tenue l’ont rebaptisé “la prime Adji Sarr.” Et contrairement à celle que le gouvernement leur avait donnée pour leur déploiement pendant la longue période de couvre-feu qui a été décrétée suite à l’apparition de la pandémie de la Covid 19 -qui était de 7500 F CFA pour tous les 5 mois de travail acharné-, les agents des forces de l’ordre se sont, cette fois-ci, sentis plus valorisés par l’Etat.

Mais, si, à Dakar et dans certaines capitales régionales, des sources consultées par Kewoulo ont soutenu avoir bel et bien reçu leur part du “gâteau gouvernemental“, ils sont nombreux, les agents installés à l’intérieur du pays, qui ont déclaré n’avoir pas encore reçu leurs primes “Adji Raby Sarr.” Et ceux-là ont du mal à accepter cette ségrégation qui leur rappelle le sort des soldats tombés en 1991, pendant la guerre du Golf. Des grosses indemnisations avaient été faites par l’Arabie Saoudite. Et 30 ans après, les ayants droit de ces victimes, continuent toujours de réclamer leur argent. Dans certaines familles, il ne reste plus personne pour réclamer cet argent.