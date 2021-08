Inondations : La réponse du gouvernement

Les sapeurs-pompiers sont déjà à pied d’œuvre. Le dispositif des hommes du général Seck au niveau des “zones sensibles” fonctionne en permanence.

Parallèlement, pour appuyer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l’Agence de développement municipal (ADM) a mis en place un système de pompage robuste. “Les travaux ont permis de sortir plusieurs quartiers de Keur Massar des eaux”, applaudit le directeur général de l’ADM, Cheikh Issa Sall.

“Nous estimons que s’il n’y a pas d’autres dysfonctionnements sur le réseau, s’il ne pleut pas d’ici deux à trois jours, la situation pourrait être maîtrisée et les populations retrouveront leur quiétude”, pronostique le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall.

Le commandant des pompiers est de cet avis. Il dit : “Si le ciel est clément d’ici à samedi, la situation va redevenir normale.”

A propos du volet assainissement du Plan Orsec, le directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Dr Ababakar Mbaye, assure que ses services vont optimiser les capacités des statons de pompage des eaux pluviales. Il indique qu’au niveau de la Zone de captage par exemple, le niveau de l’eau du bassin a fortement baissé du fait de l’intervention de ses équipes.