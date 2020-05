Le maire de Guédiawaye et frère du président Macky Sall, déclaré infecté au coronavirus il y a quelques jours, a donné de ses nouvelles.

A en croire le directeur de l’hôpital Dalal Jamm, Moussa Same Daff, cité par Lobservateur et repris par PressAfrik, Aliou Sall « ne présente aucun signe inquiétant du coronavirus et son moral est au fixe ».