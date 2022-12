L’ancien président de l’Assemblée nationale s’est joint au concert d’indignation suite aux coups portés par des députés du Pur contre la députée Amy Ndiaye Gniby. Moustapha Niasse qui réitère sa confiance sur la capacité de son successeur à diriger l’hémicycle, demande à Amadou Mame Diop de “discipliner l’Assemblée”.

“C’est regrettable mais je ne veux accuser personne. Je ne veux stigmatiser personne. Je ne veux faire un procès à personne. C’est une situation politique, donc humaine. Donc ce sont les humains qui vont régler ce problème. Je respecte les sénégalais. C’est pourquoi je ne vais pas m’ériger en Juge. Je constate et regrette ce qui se passe. Je sais que mon successeur est capable de régler cette situation, et il va régler ça incha Allah avec les députés et de l’opposition et de la majorité “a déclaré l’ex-président de l’Assemblée nationale.