L’Alliance des Forces du Progrès (AFP) est à la croisée des chemins concernant son destin politique que dans la perspective de la présidentielle de 2024. La crise de succession à la tête du parti après l’annonce du départ de son leader Moustapha Niasse, les velléités de certains militants de faire élire Alioune Sarr en 2024 et la place du parti au sein de Benno sont autant d’interrogations qui menacent l’avenir de la formation politique qui a vu le jour en 1999.

La crise est­ elle en train de couver au sein de l’Alliance des forces du Progrès (AFP) ? Mbaye Dione, maire de Ngoundiane en déplacement le Week­end dernier à Niakhene dans le cadre du programme d’animation du parti n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer la pro­fonde léthargie au sein de l’AFP. « Nous pensons que l’AFP peut rester fidèle à l’objectif qui a été à sa création. Et, c’est de conquérir le pouvoir, de rester dans cette droite ligne et nous pensons qu’aujourd’hui, ce n’est pas avec des communiqués hebdomadaires ou mensuels qu’on pourra convaincre les Sénégalais », renseigne Mbaye Dione d’ajouter que l’AFP n’a jamais cessé de jouer pleinement son rôle dans son compagnonnage avec le BBY, l’AFP doit rester un parti fort.

Selon lui, l’AFP regorge de cadres. Ainsi cette initiative va permettre de donner plus d’attractivité à leur parti. « Nous n’avons pas d’autre ambition que de diriger ce pays, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne travaillons pas », a ­t­-il tenu à préciser. “En outre, le res­ponsable politique progressiste n’entend pas se mettre dans le sil­lage de certains de ses camarades qui poussent pour une candidature de L’ex ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr rappelle que le candidat de l’AFP ne saurait être que celui désigné le moment opportun par la Coalition BBY“, ont ­ils fait savoir à la suite de la rencontre de Niakhène.

Toutefois, Mbaye Dione et Cie ne semblent pas l’entendre de cette manière. D’après eux, le candidat de l’AFP pour la présidentielle de 2024 sera désigné le moment venu par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). “S’agissant de la prochaine élection présidentielle de 2024, l’AFP doit y jouer un rôle de premier plan en sa qualité de membre fondateur de la Coalition BBY dans laquelle elle demeure. A cet effet, la Coordination Régionale de Thiès, kaolack, kafrine… A l’occasion de ce Congrès la ques­tion du compagnonnage avec l’APR au sein de Benno risque d’être au cœur des débats. Beaucoup de res­ponsables progressistes dénoncent l’appétit dévorant de l’ogre apériste qui truste tous les postes politico­ ad­ministratives au détriment des partis alliés”.

De ce fait, deux tendances ris­quent de s’affronter avec un pôle au­ tour d’Alioune Sarr qui veut s’émanciper de l’attelage de Benno et une autre peut être autour de Malick Diop, Mbaye Dione et Pape Sagna Mbaye toujours attaché à une évolution au sein de Benno.

Déjà plusieurs coordinations du parti ont décidé de franchir le pas pour réclamer la candidature du maire de Notto Diobasse comme le futur candidat du parti. Selon le secrétaire général départemental du parti, Babacar Mbaye, l’ancien minis­tre Alioune Sarr reste le profil idéal pour amener l’AFP à cette présiden­tielle. Ils veulent que l’Alliance des Forces de Progrès ait un candidat en 2024. « Du fait du décrochage entre le sommet et la base politique dont le résultat est, aujourd’hui, la base réclame son candidat. Mbour l’a fait, Fatick, Thiès, Nioro, Saint‐Louis, Kaffrine, Dakar Guédiawaye. Et le sommet hésite à donner des réponses audibles et valables », ont fait savoir les responsables de l’AFP à Kaffrine, samedi dernier.

Cette crise qui se profile dans les rangs de l’AFP est consécutive à une crise de leadership au sein du parti. La guerre de succession à Moustapha Niasse le fondateur du parti semble être lancée. L’ancien ministre du com­merce Alioune Sarr doit affronter Dr Malick Diop, Directeur de l’Asepex et ancien maire de Point E et le maire de Ngoundiane Mbaye Dione. Le départ non encore officiel de l’ancien ministre des affaires étrangères sous Diouf qui a n’a pas officiellement annoncé sa re­traite politique continue à brouiller les cartes quant à la nomination d’un nou­veau chef des progressistes. Sa nomi­nation comme Haut Représentant du Président de la République fait de l’an­cien chef de la diplomatie sénégalaise une ombre tutélaire qui plane toujours au­ dessus du parti. En outre, ses ouailles font dans le clair-obscur quant à sa retraite définitive de la politique.

Zator Mbaye responsable des jeunes politiques de l’AFP se veut prudent et parle de retrait de la vie politique de l’ancien responsable so­cialiste. « Moustapha Niasse n’a jamais dit qu’il se retirerait de la scène politique. Il avait surtout indiqué qu’il se retirerait des fonctions administratives comme le poste de président de l’Assemblée » a­ t­il déclaré dans la presse. D’après l’ancien can­didat à la mairie de Mermoz Sacré Cœur, seul le congrès qui s’organi­sera au terme d’un processus de re­nouvellement de toutes les instances du parti va nous permettre d’élire un nouveau SG.

Dr Malick Diop, porte ­parole de l’AFP: «On ne peut passe fier à quelques agitateurs qui font juste de la manipulation. Leur prise de position n’engage pas l’AFP » Joint au Téléphone le porte­ parole du parti Dr Malick Diop a tenu à rap­peler que les sorties de groupes «d’agitateurs » concernant le choix d’un candidat de l’AFP ne sont pas représentatives de la position offi­cielle du parti qui exclut toute évo­lution en dehors de la coalition Benno Bokk Yaakar.

D’après lui, on ne peut pas parler de léthargie dans la mesure où le pro­cessus de ventes des cartes suit son cours normalement et que la date du Congrès pour élire un nouveau Secrétaire Général sera fixée à la fin de ce processus de renouvellement des instances. Toujours d’après Ma­lick Diop, il n’y a jamais eu de crise de leadership de l’AFP « Le congrès va permettre de renouveler les ins­tances mais pour l’heure Moustapha Niasse est l’actuel Secrétaire général de l’AFP. La direction et le cap qu’il nous a fixés n’a pas changé », conclut­il.

Mamadou NGOM L’INDÉPENDANT