Incendie au Pavillon A de l’Ucad : Le Coud constate un « déficit d’extincteur »

Le directeur général du Coud, Ablaye Sow, a évoqué la problématique de la sécurité à l’université Cheikh Anta Diop. C’était lors de la visite des chantiers dans le cadre du projet de réhabilitation des résidences universitaire.



« On a constaté le manque d’extincteurs de manière visible après l’incendie. Et nous sommes dans le processus d’installation d’extincteurs dans les pavillons. Mais avec le projet, AMSA avait déjà prévu d’installer des systèmes d’alertes et de lutte contre des accidents pareils », annonce Ablaye Sow.



S’agissant de la mise en place d’une caserne à l’université Cheikh Anta Diop, il explique : « Il y a beaucoup de projets. Le premier c’est la mise en place d’un district de santé. Nous allons discuter avec les autorités concernées comme le ministère de l’Intérieur pour pouvoir mettre en place ce projet », promet-il.