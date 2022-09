C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, de nombreux jeunes sénégalais sont regroupés dans le centre de rétention de Barranco Seco de Las Palmas, en terre espagnole. En provenance du Maroc d’où ils avaient embarqué dans des embarcations de fortunes, ces migrants qui ont échoué sur des plages de l’enclave espagnole Fuerteventura avaient été secourus par des policiers locaux.

Ensuite, nous avons été triés selon nos nationalités et les Sénégalais séparés des autres. Nous sommes arrivés ici depuis le 14 Aout et on nous avait dit qu’on devait passer 70 jours le temps qu’on fasse des demande. Ensuite, si nos demandes n’ont pas abouti on devait faire des appel.” A confié à Kéwoulo un des migrants interné actuellement et en attente de son rapatriement. Alors que, à des citoyens d’autres nationalité, les Espagnoles ont appliqué la loi, les Sénégalais, eux, ont été purement et simplement arrêtés et placés dans un centre de rétention en vue de leur rapatriement vers le Sénégal.

Au nombre de 40 Boza, il y a quelques jours, les migrants sénégalais ont vu 2 des leurs les quitter pour rejoindre le Sénégal à bord de vol régulier et entravés. Pour éviter leur rapatriement comme deux des leurs, les 38 migrants sénégalais ont entamé une grève de la faim depuis hier. Face à cette situation, les jeunes Sénégalais qui sont décidés à rester en Europe après avoir bravé la mer et la mort ne veulent qu’au nom d’accord signés entre les Etat, ils soient ramenés de force au pays.