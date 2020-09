Dans les colonnes du journal « Les Echos », l’Imam Serigne Sall a déclaré : « En ce qui nous concerne, nous de l’Association des imams et arabisants de Touba, à travers ma personne, renouvelons notre soutien et nos remerciements à Sokhna Aïda Diallo pour son apport et sa contribution au Magal et à l’endroit des fidèles ».

Avant de formuler des prières pour elle : « Nous prions pour elle afin qu’elle continue sur cette lancée tracée par son défunt mari. Un érudit nous a enseignés que celui qu’on critique, à tort ou à raison, est souvent meilleur sur le plan humain et social que ses détracteurs ».

Imam Sall a informé à qui veut l’entendre que leur association sera à côté de Sokhna Aïda « pour la soutenir tant qu’elle sera sur la voie tracée par son défunt mari Cheikh Béthio Thioune, qui a toujours bien fait pour le grand Magal de Touba en l’honneur de son guide Serigne Saliou ».