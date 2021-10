A l’instar de millions de Sénégalais qui ont cette année fêté le Maagal de Touba, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa goutera aux bienfait de la générosité de Bamba. Hier, il a eu la surprise de se voir livrer à domicile deux magnifiques qui pèsent chacun plusieurs dizaines de kilos. Et la généreuse donatrice de vaux n’est autre que la très distingué Sokhna Aïda Diallo, l’un des veuves de Cheikh Béthio Thioune. Heureux de recevoir à domicile ce bërndel royal, c’est sur sa page Facebook que Pierre Goudiaby Atépa a tenu à partager l’information dont voici, en intégralité, le contenu.

Pierre Atépa GOUDIABY: LE GRAND DIALOGUE

J’ai eu la merveilleuse surprise de réceptionner de magnifiques taureaux (pour ma part du Magal) de la part de la Sokhna Aïda Saliou Thioune, à l’occasion du Magal de Touba qui commémore le départ en exil du vénérable Cheikh Ahmadou Bamba par la très respectée confrérie musulmane des Mourides.

Un geste fort que mon équipe et moi-même avons apprécié à sa juste valeur et qui illustre à merveille la coexistence et le dialogue islamo-chrétiens si vivaces et vivifiants au Sénégal. Il s’agit là d’un acte (merci encore Sokhna Aïda Saliou Thioune) qui s’arrime au confluent de la communion des cœurs et des esprits d’un peuple (sénégalais) riche de toutes ses cultures et valeurs.

En ce jour Saint du vendredi

JUMMAH MUBARAK