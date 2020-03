Il faut arrêter de se donner la main, il faut utiliser par exemple les pieds pour saluer : Macky Sall

Hier, encore, lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau complexe scolaire d’El Hadj Bibi Mbaye à Dakar Plateau, le Président Macky Sall a catégoriquement refusé de serrer la main aux personnalités présentes. Il en profite pour demander aux sénégalais de faire de même.

« Il faut arrêter de se donner la main, il faut utiliser par exemple les pieds pour saluer. Mais, ces temps-ci, évitons de nous serrer la main, de nous faire la bise et surtout de faire des rassemblements inutiles », conseille le chef de l’Etat dans des propos rapportés par l’AS.Macky demande également aux Sénégalais ainsi qu’aux Africains de ne pas sous-estimer la maladie en pensant qu’elle ne peut prospérer dans les pays chauds. Le Président Sall donne l’exemple des pays du Golfe, plus chauds que le Sénégal et qui sont pourtant secoués par le coronavirus.