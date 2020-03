Coronavirus: suivez la situation de la pandémie dans le monde

‘Afrique connaît une hausse des contaminations alors qu’en Asie, la propagation du virus Covid-19 est au plus bas en Chine et en Corée du Sud. La France rattrappe les mesures exceptionnelles d’autres pays européens, sans s’aligner sur l’Italie. Suivez en temps réel l’évolution de la pandémie de coronavirus.

? En Afrique, hausse des cas au Sénégal, en RDC, au Gabon et au Ghana

Quelque 117 cas de contamination ont été avérés et 2 personnes sont décédées, une femme de 89 ans au Maroc et un touriste allemand en Égypte. Les personnes contaminées arrivent souvent d’Europe et le continent africain apparaît comme le moins touché par la maladie.

Au Sénégal, pays le plus touché d’Afrique de l’Ouest, cinq nouveaux cas ont été confirmés ce jeudi, ce qui porte à 10 le nombre de personnes atteintes dans le pays, dont deux ont été déclarées guéries. Dans la soirée, le président Macky Sall a exhorté les pays africains à combattre de concert le coronavirus pour éviter que le continent ne devienne le « nouveau foyer de la maladie ».

En République démocratique du Congo (RDC), un deuxième cas de Covid-19 a eté confirmé. Une réunion d’urgence sur le coronavirus s’est tenue ce jeudi 12 mars. Des décisions ont été prises par les autorités, mais les mesures annoncées ne semblent pas rassurer les Kinois.