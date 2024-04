Dans le paysage économique actuel, marqué par une forte volatilité, il est impératif pour l’État du Sénégal de jouer un rôle central dans l’accompagnement et le soutien des entrepreneurs.

Je suis Maimouna DIENG, femme entrepreneure, je me permets de partager avec vous ses huit recommandations pour booster l’entrepreneuriat au Sénégal :

1. Encourager la formation entrepreneuriale en mettant en place des programmes de formation et de sensibilisation à l’entrepreneuriat dès le niveau scolaire, en partenariat avec les établissements d’enseignement et les institutions publiques.

2. Un Accès au financement en mettant en place des dispositifs de crédit adaptés, tels que des prêts à taux préférentiels, des subventions ou des partenariats avec des institutions financières.

3. Un Soutien à l’innovation en créant des incubateurs et des centres d’innovation pour soutenir les startups et les entrepreneurs dans le développement de leurs idées et de leurs projets innovants, en mettant à leur disposition des ressources et un accompagnement spécialisé.

4. Une Simplification des procédures administratives en réduisant les obstacles bureaucratiques en simplifiant les procédures administratives liées à la création et à la gestion d’une entreprise, notamment en ligne, pour encourager l’entrepreneuriat.

5. Une Promotion de l’écosystème entrepreneurial en encourageant la création de réseaux d’entrepreneurs pour favoriser les échanges, le partage d’expérience et la collaboration entre les acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

6. Des Infrastructures et services de soutien en investissant dans le développement des infrastructures (notamment en termes d’accès à l’électricité et à internet) et des services de soutien aux entreprises (comme les espaces de coworking) pour créer un environnement propice à l’entrepreneuriat.

7. Une Promotion de l’entrepreneuriat social et durable en encourageant le développement d’entreprises à vocation sociale et environnementale en offrant des incitations fiscales et des subventions pour les initiatives qui contribuent au développement durable et à l’inclusion sociale.

8. Un Renforcement du partenariat public-privé en favorisant la collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la société civile pour mettre en place des politiques et des programmes d’entrepreneuriat efficaces, qui répondent aux besoins et aux défis du contexte économique sénégalais.

Je suis convaincue qu’en mettant en œuvre ces 8 recommandations, le gouvernement peut créer un environnement propice à l’essor de l’entrepreneuriat au Sénégal, ce qui contribuera à la création d’emplois, à la croissance économique et au développement durable du pays.

Ensemble restons engagés pour le succès des entrepreneurs au Sénégal,

Maimouna DIENG

CEO MSRH-CONSULTING

Fondatrice de la plateforme de capacitation des femmes ouest-africains ACTIV’ELLES