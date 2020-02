Homosexualité : Le Ris Al Wahda soutient la position de Macky Sall

La réaction du chef de l’Etat Macky Sall, lors de la visite du Premier ministre canadien au sujet de l’homosexualité, rassure le Rassemblement islamique du Sénégal (Ris Al Wahda). Macky Sall a fait savoir à Justin Trudeau qu’il n’est pas question de légaliser l’homosexualité au Sénégal.

Une réponse bien appréciée par Matar Kébé et ses camarades. “Le Ris Al Wahda salue la fermeté du chef de l’Etat contre ce phénomène condamné sans équivoque par l’islam, le christianisme et nos valeurs traditionnelles et culturelles”, lit-on dans une note parvenue à Seneweb.

L’association religieuse dénonce l’ingérence des Etats occidentaux et des lobbies gay visant à imposer au Sénégal la légalisation des comportements déviants. Elle appelle ainsi les Sénégalais à la vigilance “et à ne pas céder à la pression des promoteurs de la perversion de nos mœurs”.