Guy Marius Sagna : «Nous allons continuer à avoir des relations avec la France… »

Le député, Guy Marius Sagna a tenu à marquer une ligne de démarcation claire entre les patriotes panafricains et ceux qu’il qualifie de « valets du néocolonialisme ».

« Nous ne sommes pas comme vous. Depuis l’époque où nous étions dans l’opposition jusqu’à aujourd’hui où nous sommes au pouvoir, les aliénés valets de l’impérialisme font tout pour convaincre que nous patriotes panafricains du Sénégal sommes comme eux laquais du néocolonialisme. Nous ne sommes pas comme vous », a déclaré le parlementaire.

Dans son intervention, Guy Marius Sagna a rejeté l’accusation selon laquelle les nouvelles autorités chercheraient à isoler le pays : « Nous n’avons jamais prêché l’autarcie. Nous n’avons jamais prêché la rupture des relations entre le Sénégal et un autre pays sauf aujourd’hui avec le sionisme fascisme génocidaire israélien. »

Le député a toutefois insisté sur la nécessité de relations internationales équilibrées, loin des logiques de domination : « Nous allons continuer à avoir des relations avec la France – comme avec les autres pays sans aucun privilège pour l’Hexagone – mais l’armée française a quitté le Sénégal, le Sénégal mettra fin à l’impérialisme monétaire français du CFA avec d’autres pays ou seul, nos langues africaines du Sénégal seront enseignées à l’école, nos programmes scolaires et universitaires seront décolonisés… »

Pour Guy Marius Sagna, ces réformes marquent une rupture avec le passé : « Toutes choses dont vous étiez incapables car dans votre ADN politique était inscrit TINA (there is no alternative). Nous ne sommes pas comme vous. »