Ndèye Maguette Ndiaye, dite « Bibiche », chanteuse âgée de 17 ans, a été déférée hier mercredi, au parquet en même temps que son réalisateur Ibrahima Marico, dit Ivra (28 ans), auteur du clip « Foumou daal baxna ». Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par le Comité de défense des valeurs morales du Sénégal.

Tous deux sont poursuivis pour « attentat à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs ».

Devant les enquêteurs, Ndèye Maguette Ndiaye a exprimé ses regrets. Selon Libération dans sa parution du jeudi 28 août, le père de « Bibiche », C. Ndiaye, entendu comme témoin, a déclaré avoir découvert l’existence de la vidéo en même temps que le grand public. Il s’est engagé à rencontrer le Comité de défense des valeurs morales afin de leur présenter des excuses et de solliciter leur clémence pour sa fille