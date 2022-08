Guinée Conakry : Mamadi Doumbouya hausse le ton contre les diplomates

En quelques jours, les relations entre Mamadi Doumbouya et le G5 composé de la Cedeao, de l’ONU, de la France, de l’Union européenne et des États-Unis, se sont dégradées.

Lundi 1er août, ministère des Affaires étrangères à Conakry : le chef de la diplomatie guinéenne, Morissanda Kouyaté a convoqué les ambassadeurs français, Marc Fonbaustier, américain, Troy Fitrell, ainsi que les représentants de l’Union européenne, des Nations unies et de la Cedeao, pour une « protestation amicale », selon les termes d’un participant. Selon nos informations, il s’agit en réalité d’une mise au point bien plus ferme.

Morrisanda Kouyaté a en effet surtout souhaité protester contre les remontrances diplomatiques des membres du G5 après les manifestation des 28 et 29 juillet, lesquelles ont coûté la vie à cinq personnes et provoqué une centaine d’arrestations. Le 31 juillet, le G5 avait publié un communiqué pour exprimer sa « vive préoccupation » et déploré un recours « excessif à la force et l’utilisation alléguée d’armes létales pour le groupe avait appelé le president de la transition Mamadi Doumbouya, à « diligenter une enquête sur les violations et abus des droits de l’homme ». Or cet appel préoccupé est parvenu au gouvernement par voie de presse et de réseaux sociaux, qui plus est un dimanche, ce qui n’a pas du tout plu aux intéressés.

Ce 1er août, Morrisanda Kouyaté n’a ainsi pas manqué de rappeler aux diplomates qu’ils n’étaient pas « accrédités auprès de Facebook » mais auprès de l’État. En d’autres termes, le ministre a rappelé qu’il existe des canaux plus appropriés que les réseaux sociaux pour adresser un message diplomatique. Le G5 aurait dû prévenir le gouvernement avant de publier son communiqué, a-t-il ajouté.

En retour, le G5 a reconnu des « maladresses » et s’est justifié en évoquant l’urgence, et le fait que sa protestation concernait les autorités de transition mais aussi l’opposition du Front national de la défense de la constitution, organisateur des manifestations. Les ambassadeurs convoqués ont par ailleurs présenté leurs excuses au chef de la diplomatie guinéenne.