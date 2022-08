Bundesliga : les grands débuts de Sadio Mané ce soir en Bundesliga

Ce vendredi la Bundesliga reprend ses droits après deux mois de vacances. Qui de mieux que le champion en titre pour assurer l’ouverture du bal. Ce sera également les grands débuts de l’une des nouvelles stars de ce championnat, Sadio Mané.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison. L’élite allemande va officiellement lancer sa campagne 2022-2023 ce vendredi avec le Bayern Munich, champion en titre. C’est une tradition en Allemagne, l’équipe vainqueur de l’édition précédente ouvre la saison en soirée. Les bavarois déplaceront ce soir à Francfort, dans la chaude atmosphère du stade de l’Eintracht à 18h 30 GMT.

Si avec le départ de Lewandowski, la Bundesliga peut nourrir des regrets d’avoir perdu, l’un de ses meilleurs éléments depuis plus de 10 ans, la première division allemande pourra s’appuyer sur Sadio Mané, la nouvelle star de Bayern Munich et buteur pour son premier match officiel. Le joueur sénégalais transféré de Liverpool juin dernier sera l’une des attractions de cette nouvelle aventure. «Je suis vraiment content d’avoir rejoint le Bayern et j’ai pu voir que tout le monde a apprécié, donc je suis heureux d’être ici. C’est le premier jour pour nous et je suis très enthousiaste« , a-t-il déclaré.

Le double ballon d’Or Africain va d’ailleurs faire ses débuts en Bundesliga, pour la plus grande joie d’Oliver Glasner. En effet, l’actuel coach de Francfort connaît bien Sadio Mané, pour avoir été entraîneur adjoint à Salzburg entre 2012 et 2014. « Je suis très content que Sadio Mané joue désormais en Bundesliga. Je l’ai connu il y a une dizaine d’années, il venait d’arriver de Metz, il ne parlait que français. C’était déjà un joueur avec un talent incroyable, qui était déjà très ambitieux. Je suis content de voir la carrière qu’il a eue jusqu’à présent », a déclaré le coach de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. « Il vient d’être à nouveau élu « Joueur africain de l’année », je crois ? Cela montre bien qu’il joue à un très haut niveau depuis des années. » Sadio Mane, c’est à toi de jouer maintenant.