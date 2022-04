Guinée Conakry : Alpha Condé retrouve la liberté

Après son arrestation survenu le 5 septembre dernier suite à un coup d’état, l’ex-président Guinée a été libéré par la junte militaire

C’est un communiqué du régime militaire qui l’a annoncé vendredi soir 22 avril à la télévision nationale. Une liberté qui n’est pas encore totale : il peut recevoir qui il veut, mais dans un cadre restreint jusqu’à nouvel ordre.

Un communiqué du Conseil national du Rassemblement pour le développement (CNRD), désormais organe dirigeant du pays indique toutefois que l’ancien président restera au domicile privé de son épouse en attendant l’achèvement des travaux de construction de sa résidence privée.

La dignité et l’intégrité de l’ancien président seront préservées et il pourra recevoir à sa demande sa famille biologique et politique ainsi que ses amis proches.

«Nous saluons l’acte»

Même si cette liberté semble soumise à de nombreuses conditions, Nanfadima Magassouba, ancienne ministre et proche d’Alpha Condé, se réjouit de cette nouvelle. Elle s’exprime en son nom propre.

Un communiqué officiel du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) d’Alpha Condé est encore attendu.