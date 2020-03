La bonne nouvelle est tombée, ce dimanche matin. Et, elle sort de la bouche du principal concerné. Testé positif au Coronavirus, il y a quelques jours, l’ancien ministre et député à l’Assemblée nationale, Moustapha Guirassy a annoncé, via une vidéo, être guéri.

Le directeur de l’Institut africain de management (Iam), a tenu d’emblée, à remercier tout le monde, particulièrement aux autorités étatiques et sanitaires.