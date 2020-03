Traitement Covid-19 : L’Etat s’est lancé dans une course aux lits

Le ministère de la Santé se livre désormais à une course effrénée au lits pour traiter les cas de Covid-19.

C’est ainsi que plus de 100 lits sont venus s’ajouter au nombre déjà existant. La révélation a été faite vendredi dernier, lors d’une réunion du comité interministériel de monitoring du Covid-19.



Désormais, en plus des centres de traitement des hôpitaux de Fann, Le Dantec, Principal et Idrissa Pouye, il y a des nouvelles capacités. Il s’agit de 50 lits à l’hôpital Dalal Diam, de 40 lits dans une clinique prêtée à l’Etat à Cambérène et de 20 lits environ à l’hôpital de l’Ordre de Malte, aménagés depuis vendredi dernier.