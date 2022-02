Grève des syndicats de la santé : La campagne de vaccination contre la poliomyélite menacée

La grève des syndicats de la santé risque de perturber les journées de vaccination contre la Poliomyélite prévue les 25 et 27 février prochains sur toute l’étendue du territoire.

D’après l’annonce faite par leur porte-parole, Cheikh Seck, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social et la fédération des syndicats de la santé pour la justice sociale vont boycotter ces activités. Il s’est exprimé en marge de la tenue de leur assemblée générale. « Ce plan d’action avait été établi après l’assemblée générale. Et au cours de cette Ag, une demande forte des travailleurs de mener des actions a été émise. Nous avions prévu de faire une grève le 25 mars prochain mais nous avons anticipé », déclare Cheikh Seck sur Walf net.

C’est pourquoi, « Nous avons décidé de boycotter les journées nationales de vaccination qui ne passent pas seulement à Dakar mais dans toutes les autres régions. Donc, nous n’allons pas participer cette campagne de vaccination contre la poliomyélite », poursuit-il.

De surcroit, ces syndicalistes vont aussi boycotter tous les autres programmes qui sont prévus dans les jours à venir. Selon eux, parmi les courriers envoyés à la présidence de la république, seul le ministère de la Fonction publique a accusé réception.

Par contre, c’est le mutisme total du coté du ministère de la Santé. « Puisque le rôle d’une organisation syndicale, c’est de lutter pour la survie des travailleurs, nous allons engager le combat. Si l’Etat ne recule pas, nous n’allons pas reculer », prévient-il.