Grave accident au Tchad : Plusieurs morts et blessés

Le drame est survenu à Loumia situé à 80 kilomètres au sud de Ndjamena, la capitale Tchadienne.

Un bus de transport de passagers en provenance de Moundou en serait la cause.



Selon un premier bilan officiel, 13 morts dont deux femmes et un adolescent et plus de 20 blessés ont été enregistrés.



Des témoins ont déclaré à la BBC que le bus transportait 55 personnes.



Ils ont affirmé que les survivants avaient déploré les secours qui ont tardé à arriver.



La localité ne dispose pas d’ambulance, mais selon le préfet Mahamat Hamit, certaines victimes ont été transportées dans des véhicules appartenant à l’armée.



C’est le deuxième accident grave cette année au Tchad, après celui de fin février qui a fait 22 morts et une trentaine de blessés à la sortie de la ville de Sarh dans le moyen Chari.