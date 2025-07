Le Grand Magal de Touba 2025 sera célébré le mercredi 13 août

La date du Grand Magal de Touba, principal événement religieux de la communauté mouride, est désormais connue : il sera célébré le mercredi 13 août 2025. L’annonce a été faite par la commission religieuse chargée de l’observation lunaire, sous l’autorité du Khalife général des Mourides.

La décision intervient après une tentative d’observation de la lune restée infructueuse, conformément aux règles du calendrier hégirien et aux usages établis par la hiérarchie religieuse mouride.

Le Grand Magal commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon en 1895, acte fondateur du mouridisme. Chaque année, des millions de fidèles se rendent à Touba, la ville sainte, pour honorer sa mémoire à travers prières, offrandes et actions de solidarité. L’événement mobilise tout le pays et donne lieu à une organisation logistique et sécuritaire exceptionnelle.